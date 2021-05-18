Індійська Biological E. вироблятиме вакцину Johnson & Johnson паралельно із власною

Індійська компанія Biological E. вироблятиме вакцину проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson . Передбачається паралельне виготовлення власної вакцини, яка поки що не пройшла усіх клінічних випробувань.

На його думку, це може збільшити загальні поставки вакцини по країні на тлі дефіциту.

"Інфраструктура та заводи повністю відокремлені для обох продуктів, і ми будемо виробляти їх незалежно один від одного", - сказав Датла, відмовившись уточнювати будь-які терміни чи інші деталі.

У лютому компанія повідомляла, що планує виготовляти близько 600 мільйонів доз вакцини J&J щорічно. Однак уряд Індії поки не врахував виробництво цих препаратів у списку вакцин, опублікованому минулого тижня.

Минулого місяця J&J заявила, що просила дозволу на проведення місцевого клінічного випробування в Індії для своєї однодозової вакцини.

Компанія Biological E., що базується в місті Хайдарабад на півдні Індії, також планує виробляти від 75 до 80 мільйонів доз на місяць власної вакцини із серпня. Препарат був розроблений у Медичному коледжі Бейлора в Х'юстоні та компанією Dynavax Technologies Corp. У березні США заявили, що фінансуватимуть зусилля компанії Biological E. щодо виробництва щонайменше 1 мільярда доз вакцин проти COVID-19 до кінця 2022 року.