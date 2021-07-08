В Индонезии от COVID умер главный исследователь вакцины Sinovac

В Индонезии умер главный ученый по проведению исследований китайской вакцины Sinovac. Он скончался в результате заражения коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Смерть Новилия Сьяфри Бахтияра произошла на фоне того, что смертность от коронавируса достигла рекордного уровня в Индонезии, одной из стран, где вакцина Sinovac использовалась наиболее широко.

На странице в Instagram министр государственных предприятий Эрик Тохир опубликовал сообщение, в котором оплакивает "огромную потерю" в компании BioFarma, которая производит вакцину. Он не назвал причину ее смерти.

"Она была ведущим ученым и руководителем десятков клинических испытаний, проведенных BioFarma, включая клинические испытания вакцины Covid-19 в сотрудничестве с Sinovac", - написал он.

Издание отмечает, что заражение и смерть медицинских работников в Индонезии, получивших вакцину Sinovac, усугубили вопросы об эффективности препарата в плане предотвращения госпитализации и смерти.

По данным независимой группы данных Lapor COVID-19, с июня умер 131 медицинский работник, в основном привитый вакциной Sinovac, включая 50 человек в июле.

В прошлом месяце представитель компании Sinovac Лю Пейченг заявил, что предварительные результаты показали, что вакцина дает трехкратное снижение нейтрализующего эффекта против варианта Delta.