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В Індонезії від COVID помер головний дослідник вакцини Sinovac

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Індонезія, Четвер 08 липня 2021 16:13
В Індонезії від COVID помер головний дослідник вакцини Sinovac Фото: в Індонезії від COVID помер головний дослідник вакцини Sinovac (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Індонезії помер головний вчений з проведення досліджень китайської вакцини Sinovac. Він помер в результаті зараження на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Смерть Новілія Сьяфрі Бахтіяра сталася на тлі того, що смертність від коронавірусу досягла рекордного рівня в Індонезії, одній з країн, де вакцина Sinovac використовувалася найбільш широко.

На сторінці в Instagram міністр державних підприємств Ерік Тохір опублікував повідомлення, в якому оплакує "величезну втрату" в компанії BioFarma, яка виробляє вакцину. Він не назвав причину її смерті.

"Вона була провідним вченим і керівником десятків клінічних випробувань, проведених BioFarma, включаючи клінічні випробування вакцини Covid - 19 у співпраці з Sinovac", - написав він.

Видання зазначає, що зараження і смерть медичних працівників в Індонезії, які отримали вакцину Sinovac, посилили питання про ефективність препарату в плані запобігання госпіталізації і смерті.

За даними незалежної групи даних Lapor COVID-19, з червня помер 131 медичний працівник, в основному щеплений вакциною Sinovac, включаючи 50 осіб в липні.

Минулого місяця представник компанії Sinovac Лю Пейченг заявив, що попередні результати показали, що вакцина дає триразове зниження нейтралізуючого ефекту проти варіанту Delta.

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