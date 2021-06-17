ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Индонезии зафиксировали наибольшее с января число новых случаев COVID

Новина українською →
Индонезия, Четверг 17 июня 2021 13:11
В Индонезии зафиксировали наибольшее с января число новых случаев COVID Фото: в Индонезии зафиксировали наибольшее с января количество новых случаев COVID (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Индонезия сообщила о 12624 новых случаях заражения коронавирусом. Это является самым большим показателем с 30 января.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Reuters.

Общее количество заражений в стране увеличилось до 1 950 276, в то время как Министерство здравоохранения также сообщило о 277 новых смертях.

Число смертей от коронавируса в Индонезии за все время пандемии достигло 53 753.

При этом более 350 индонезийских врачей и медицинских работников заболели COVID-19, несмотря на то, что они были привиты вакциной Sinovac, и десятки были госпитализированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19