В Індонезії зафіксували найбільшу з січня кількість нових випадків COVID

Індонезія повідомила про 12624 нових випадків зараження коронавірусом. Це є найбільшим показником з 30 січня.

Загальна кількість заражень у країні зросла до 1 950 276, тоді як міністерство охорони здоров'я також повідомило про 277 нових смертей.

Кількість смертей від коронавірусу в Індонезії за весь час пандемії досягла 53 753.

При цьому понад 350 індонезійських лікарів та медичних працівників захворіли на COVID-19, попри те, що вони були щеплені вакциною Sinovac, і десятки були госпіталізовані.