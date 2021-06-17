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В Индонезии зафиксировали наибольшее с января число новых случаев COVID

Автор: Андрей Василюк

Индонезия сообщила о 12624 новых случаях заражения коронавирусом. Это является самым большим показателем с 30 января.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Reuters.

Общее количество заражений в стране увеличилось до 1 950 276, в то время как Министерство здравоохранения также сообщило о 277 новых смертях.

Число смертей от коронавируса в Индонезии за все время пандемии достигло 53 753.

При этом более 350 индонезийских врачей и медицинских работников заболели COVID-19, несмотря на то, что они были привиты вакциной Sinovac, и десятки были госпитализированы.

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