В Индонезии зафиксировали наибольшее с января число новых случаев COVID

Индонезия сообщила о 12624 новых случаях заражения коронавирусом. Это является самым большим показателем с 30 января.

Общее количество заражений в стране увеличилось до 1 950 276, в то время как Министерство здравоохранения также сообщило о 277 новых смертях.

Число смертей от коронавируса в Индонезии за все время пандемии достигло 53 753.

При этом более 350 индонезийских врачей и медицинских работников заболели COVID-19, несмотря на то, что они были привиты вакциной Sinovac, и десятки были госпитализированы.