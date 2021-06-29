Индонезия находится "на грани катастрофы" из-за COVID, - Красный Крест

Индонезия сталкивается со стремительной вспышкой коронавируса - заполненность коек в некоторых больницах составляет около 90%. Страна имеет самые высокие показатели по заболеваемости в Юго-Восточной Азии.

Об этом заявил генеральный секретарь индонезийского Красного Креста Судирман Саид, передает Sky News .

Он заявил, что Индонезия "находится на грани катастрофы COVID-19", а ее больницы с "переполнены" больными коронавирусом.

Вблизи столицы некоторые больницы имеют 90% заполненности коек.

"Наши медицинские бригады обеспечивают спасательную помощь, больницы переполнены, а запасы кислорода крайне низкие", - сказал Судирман Саид.

На сегодняшний день зарегистрировано более 57 000 смертей в Индонезии, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии.