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Индонезия находится "на грани катастрофы" из-за COVID, - Красный Крест

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Индонезия, Вторник 29 июня 2021 15:05
Индонезия находится "на грани катастрофы" из-за COVID, - Красный Крест Фото: в Индонезии сложная ситуация с коронавирусом (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Индонезия сталкивается со стремительной вспышкой коронавируса - заполненность коек в некоторых больницах составляет около 90%. Страна имеет самые высокие показатели по заболеваемости в Юго-Восточной Азии.

Об этом заявил генеральный секретарь индонезийского Красного Креста Судирман Саид, передает Sky News.

Он заявил, что Индонезия "находится на грани катастрофы COVID-19", а ее больницы с "переполнены" больными коронавирусом.

Вблизи столицы некоторые больницы имеют 90% заполненности коек.

"Наши медицинские бригады обеспечивают спасательную помощь, больницы переполнены, а запасы кислорода крайне низкие", - сказал Судирман Саид.

На сегодняшний день зарегистрировано более 57 000 смертей в Индонезии, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии.

В воскресенье, 27 июня, СМИ сообщали, что в Индонезии фиксируется серьезная вспышка COVID-19, суточная заболеваемость превысила 21 000 новых случаев. Это стало новым антирекордом для страны.

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