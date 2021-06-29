Индонезия находится "на грани катастрофы" из-за COVID, - Красный Крест
Индонезия сталкивается со стремительной вспышкой коронавируса - заполненность коек в некоторых больницах составляет около 90%. Страна имеет самые высокие показатели по заболеваемости в Юго-Восточной Азии.
Об этом заявил генеральный секретарь индонезийского Красного Креста Судирман Саид, передает Sky News.
Он заявил, что Индонезия "находится на грани катастрофы COVID-19", а ее больницы с "переполнены" больными коронавирусом.
Вблизи столицы некоторые больницы имеют 90% заполненности коек.
"Наши медицинские бригады обеспечивают спасательную помощь, больницы переполнены, а запасы кислорода крайне низкие", - сказал Судирман Саид.
На сегодняшний день зарегистрировано более 57 000 смертей в Индонезии, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии.
В воскресенье, 27 июня, СМИ сообщали, что в Индонезии фиксируется серьезная вспышка COVID-19, суточная заболеваемость превысила 21 000 новых случаев. Это стало новым антирекордом для страны.