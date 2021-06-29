Індонезія знаходиться "на межі катастрофи" через COVID, - Червоний Хрест

Індонезія стикається зі стрімким спалахом коронавірусу - заповненість ліжок в деяких лікарнях становить близько 90%. Країна має найвищі показники щодо захворюваності в Південно-східній Азії.

Про це заявив генеральний секретар Індонезійського Червоного Хреста Судірман Саїд, передає Sky News .

Він заявив, що Індонезія "знаходиться на межі катастрофи COVID-19", а її лікарні з "переповнені" хворими на корогнавірус.

Поблизу столиці деякі лікарні мають 90% заповненості ліжок.

"Наші медичні бригади забезпечують рятувальну допомогу, лікарні переповнені, а запаси кисню вкрай низькі", - сказав Судірман Саїд.

На сьогодні зареєстровано понад 57 000 смертей в Індонезії, що є найвищим показником у Південно-Східній Азії.