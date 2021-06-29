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Індонезія знаходиться "на межі катастрофи" через COVID, - Червоний Хрест

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Індонезія, Вівторок 29 червня 2021 15:05
Індонезія знаходиться "на межі катастрофи" через COVID, - Червоний Хрест Фото: в Індонезії складна ситуація з коронавірусом (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Індонезія стикається зі стрімким спалахом коронавірусу - заповненість ліжок в деяких лікарнях становить близько 90%. Країна має найвищі показники щодо захворюваності в Південно-східній Азії.

Про це заявив генеральний секретар Індонезійського Червоного Хреста Судірман Саїд, передає Sky News.

Він заявив, що Індонезія "знаходиться на межі катастрофи COVID-19", а її лікарні з "переповнені" хворими на корогнавірус.

Поблизу столиці деякі лікарні мають 90% заповненості ліжок.

"Наші медичні бригади забезпечують рятувальну допомогу, лікарні переповнені, а запаси кисню вкрай низькі", - сказав Судірман Саїд.

На сьогодні зареєстровано понад 57 000 смертей в Індонезії, що є найвищим показником у Південно-Східній Азії.

В неділю, 27 червня, ЗМІ повідомляли, що в Індонезії фіксується серйозний спалах COVID-19, добова захворюваність перевищила 21 000 нових випадків. Це стало новим антирекордом для країни.

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