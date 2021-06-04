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Инфекционист назвал сроки нового роста заболеваемости COVID-19 в Украине

Автор: РБК-Украина

Новый рост заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается с конца сентября. Это при условии, что ситуация не начнет ухудшаться еще в июне.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита.

По его словам, летом есть риск того, что украинцы во время сезона отпусков могут завезти новые штаммы COVID-19. Например, индийский вариант, который распространяется в Турции.

"Если в июне не будет роста заболеваемости, то, вероятней всего, он будет уже с конца сентября, когда люди вернутся из отпусков и, опять же, могут завезти в Украину какой-нибудь новый штамм", - отметил Курпита.

Он также подчеркивает, что до осени циркуляция вируса будет ограничена в развитых государствах, но страны со средним и низким уровнем развития еще не будут иметь доступа к массовой вакцинации. В связи с этим распространение вируса там будет продолжаться.

Напомним, ранее сообщалось, что на этих выходных в Украине заработают центры вакцинации уже в пяти регионах.

Отметим, за минувшие сутки удалось нарастить темпы вакцинации до более 50 тысяч прививок.

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