Инфекционист назвал сроки нового роста заболеваемости COVID-19 в Украине

Новый рост заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается с конца сентября. Это при условии, что ситуация не начнет ухудшаться еще в июне.

По его словам, летом есть риск того, что украинцы во время сезона отпусков могут завезти новые штаммы COVID-19. Например, индийский вариант, который распространяется в Турции.

"Если в июне не будет роста заболеваемости, то, вероятней всего, он будет уже с конца сентября, когда люди вернутся из отпусков и, опять же, могут завезти в Украину какой-нибудь новый штамм", - отметил Курпита.

Он также подчеркивает, что до осени циркуляция вируса будет ограничена в развитых государствах, но страны со средним и низким уровнем развития еще не будут иметь доступа к массовой вакцинации. В связи с этим распространение вируса там будет продолжаться.