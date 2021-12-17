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Инфицирование предыдущими штаммами COVID помогает сдерживать "Омикрон", - Минздрав ЮАР

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ЮАР, Пятница 17 декабря 2021 12:38
Инфицирование предыдущими штаммами COVID помогает сдерживать "Омикрон", - Минздрав ЮАР Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 17 декабря, министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла заявил, что вакцины и высокий уровень предшествующей инфекции COVID-19 помогают сдерживать течение болезни в волне, вызванной вариантом "Омикрон". Сейчас в стране зарегистрирована четвертая волна коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительсто ЮАР отмечает, что "Омикрон" вызывает менее серьезные заболевания, чем предыдущие варианты COVID. Однако ученые говорят, что еще слишком рано делать подобные выводы.

"Мы считаем, что это не обязательно просто потому, что "Омикрон" менее опасен, но охват вакцинацией и естественный иммунитет людей, которые уже контактировали с вирусом, также усиливают защиту. Вот почему мы наблюдаем легкое течение болезни", - сказал Фахла.

Южная Африка вакцинировала от COVID 44% своего взрослого населения хотя бы одной дозой. Такой показатель больше, чем во многих африканских странах, но намного меньше целевого показателя, которое запланировало правительство страны к концу года. Однако среди людей старше 50 лет уровень охвата вакцинацией превышает 60%.

Напомним, в ЮАР заявили, что доля людей, у которых развиваются тяжелые заболевания на фоне заражения штаммом коронавируса "Омикрон", или которые умирают, заметно ниже, чем во время предыдущих волн, связанных с "Дельта".

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