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Інфікування попередніми штамами COVID допомагає стримувати "Омікрон", - МОЗ ПАР

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ПАР, П'ятниця 17 грудня 2021 12:38
Інфікування попередніми штамами COVID допомагає стримувати "Омікрон", - МОЗ ПАР
Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 17 грудня, міністр охорони здоров'я ПАР Джо Фахла заявив, що вакцини та високий рівень попередньої інфекції COVID-19 допомагають стримувати перебіг хвороби у хвилі, викликаній варіантом "Омікрон". Наразі в країні зареєстровано четверту хвилю коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уряд ПАР зазначає, що "Омікрон" викликає менш серйозні захворювання, ніж попередні варіанти COVID. Проте вчені кажуть, що ще рано робити подібні висновки.

"Ми вважаємо, що це не обов'язково просто тому, що "Омікрон" менш небезпечний, але охоплення вакцинацією та природний імунітет людей, які вже контактували з вірусом, також посилюють захист. Ось чому ми спостерігаємо легкий перебіг хвороби", - сказав Фахла.

Південна Африка вакцинувала від COVID 44% свого дорослого населення бодай однією дозою. Такий показник є більшим, ніж у багатьох африканських країнах, але набагато менший за цільовий показник, який запланував уряд країни до кінця року. Проте серед людей старше 50 років рівень охоплення вакцинацією перевищує 60%.

Нагадаємо, в ЮАР заявили, що частка людей, у яких розвиваються тяжкі захворювання на тлі зараження штамом коронавірусу "Омікрон", або які помирають, помітно нижча, ніж під час попередніх хвиль, пов'язаних з "Дельта".

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