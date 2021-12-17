Инфицирование предыдущими штаммами COVID помогает сдерживать "Омикрон", - Минздрав ЮАР

Правительсто ЮАР отмечает, что "Омикрон" вызывает менее серьезные заболевания, чем предыдущие варианты COVID. Однако ученые говорят, что еще слишком рано делать подобные выводы.

"Мы считаем, что это не обязательно просто потому, что "Омикрон" менее опасен, но охват вакцинацией и естественный иммунитет людей, которые уже контактировали с вирусом, также усиливают защиту. Вот почему мы наблюдаем легкое течение болезни", - сказал Фахла.

Южная Африка вакцинировала от COVID 44% своего взрослого населения хотя бы одной дозой. Такой показатель больше, чем во многих африканских странах, но намного меньше целевого показателя, которое запланировало правительство страны к концу года. Однако среди людей старше 50 лет уровень охвата вакцинацией превышает 60%.