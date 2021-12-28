У инфицированных штаммом "Омикрон" развивается повышенный иммунитет к "Дельте", - исследование

У переболевших "Омикроном" меньше шансов заразиться "Дельтой". К такому выводу пришли ученые из Южной Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Согласно исследованию, проведенному в Южной Африке, заражение штаммом "Омикрон" гарантирует, что вероятность последующего заражения вариантом "Дельта" ниже", - пишет издание.



Исследование, проведенное Африканским научно-исследовательским институтом здравоохранения в ЮАР показало, что у людей, инфицированных штаммом "Омикрон", особенно у тех, кто был вакцинирован, развился повышенный иммунитет к варианту коронавируса "Дельта".



Для проведения исследования были привлечены 33 вакцинированных и невакцинированных человека, инфицированных штаммом "Омикрон".

Ученые обнаружили, что рост титров нейтрализующих антитела "Омикрона" увеличился в 14 раз в течение 14 дней после начала исследования. Кроме того, нейтрализация штамма "Дельта" увеличилась в 4,4 раза.