У инфицированных штаммом "Омикрон" развивается повышенный иммунитет к "Дельте", - исследование
У переболевших "Омикроном" меньше шансов заразиться "Дельтой". К такому выводу пришли ученые из Южной Африки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Согласно исследованию, проведенному в Южной Африке, заражение штаммом "Омикрон" гарантирует, что вероятность последующего заражения вариантом "Дельта" ниже", - пишет издание.
Исследование, проведенное Африканским научно-исследовательским институтом здравоохранения в ЮАР показало, что у людей, инфицированных штаммом "Омикрон", особенно у тех, кто был вакцинирован, развился повышенный иммунитет к варианту коронавируса "Дельта".
Для проведения исследования были привлечены 33 вакцинированных и невакцинированных человека, инфицированных штаммом "Омикрон".
Ученые обнаружили, что рост титров нейтрализующих антитела "Омикрона" увеличился в 14 раз в течение 14 дней после начала исследования. Кроме того, нейтрализация штамма "Дельта" увеличилась в 4,4 раза.
Отметим, в Украине первый случай заражения штаммом "Омикрон" зафиксировали 18 декабря. В Минздраве дали рекомендации, как не заразиться новым вариантом коронавируса.
Ранее в США заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.