У інфікованих штамом "Омікрон" розвивається підвищений імунітет до "Дельти", - дослідження

У тих, хто перехворів на "Омікрон" менше шансів заразитися "Дельтою". До такого висновку прийшли вчені з Південної Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Згідно з дослідженням, проведеним у Південній Африці, зараження штамом "Омікрон" гарантує, що ймовірність подальшого зараження варіантом "Дельта" нижча", - пише видання.



Дослідження, проведене Африканським науково-дослідним інститутом охорони здоров'я в ПАР показало, що у людей, інфікованих штамом "Омікрон", особливо у тих, хто був вакцинований, розвинувся підвищений імунітет до варіанту коронавірусу "Дельта".



Для проведення дослідження були залучені 33 вакцинованих і невакцинованих людини, інфікованих штамом "Омікрон".

Вчені виявили, що зростання титрів нейтралізуючих антитіла "Омікрона" збільшився в 14 разів протягом 14 днів після початку дослідження. Крім того, нейтралізація штаму "Дельта" збільшилася в 4,4 рази.