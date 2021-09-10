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Иностранцы и лица без гражданства могут вакцинироваться от COVID в Украине, - Минздрав

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Украина, Пятница 10 сентября 2021 12:44
Иностранцы и лица без гражданства могут вакцинироваться от COVID в Украине, - Минздрав Фото: иностранцы и лица без гражданства могут получить COVID-прививку в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине могут получить вакцину от COVID-19. Те, кто проживает постоянно в стране получат прививку бесплатно, а иностранцам, которые временно находятся в Украине - придется оплатить медуслуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Где можно получить вакцину

Чтобы получить прививку, необходимо записаться на вакцинацию в ближайший пункт прививания или центр вакцинации онлайн или по их контактным телефонам.

За чей счет будет проводиться иммунизация

Право на бесплатную прививку имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, и лица, признанные беженцами или нуждающимися в дополнительной защите.

Сама вакцина от COVID-19 является бесплатной. Однако для иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающие на территории Украины, медуслуги должны покрываться за свой счет - добровольного медицинского страхования или других источников, не запрещенных законодательством.

Какой документ иностранцы получат после вакцинации

Первой дозой

После иммунизации первой дозой, в качестве подтверждения вакцинации, будут выдавать справку 063/о "Карта профилактических прививок".

Второй дозой

Все иностранцы и лица без гражданства, которых привили двумя дозами вакцины могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19.

Документ можно получить у врача, который проводил прививки, или, если была подписана декларация с семейным врачом, то этот документ можно получить у него.

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