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Іноземці та особи без громадянства можуть вакцинуватися від COVID в Україні, - МОЗ

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Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 12:44
Іноземці та особи без громадянства можуть вакцинуватися від COVID в Україні, - МОЗ Фото: іноземці та особи без громадянства можуть отримати COVID-щеплення в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Усі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні можуть отримати вакцину від COVID-19. Ті, хто проживає постійно в країні отримають щеплення безкоштовно, а іноземцям, які тимчасово знаходяться в Україні - доведеться оплатити медпослуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Де можна отримати вакцину

Аби отримати щеплення, необхідно записатися на вакцинацію до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації онлайн або за їхніми контактними телефонами.

За чий кошт проводитиметься імунізація

Право на безоплатне щеплення, мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, та особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Сама вакцина від COVID-19 є безоплатною. Однак для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медпослуги мають покриватись власним коштом - добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством.

Який документ іноземці отримають після вакцинації

Першою дозою

Після імунізації першою дозою, в якості підтвердження вакцинації, будуть видавати довідку 063 / о "Карта профілактичних щеплень".

Другою дозою

Усі іноземці та особи без громадянства, яких щепили двома дозами вакцини можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19.

Документ можна отримати в лікаря, який проводив щеплення, або, якщо була підписана декларація з сімейним лікарем, то цей документ можна отримати в нього.

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