ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Интересы общественного здоровья": спецпредставитель ЕС о вакцинации профессиональных групп

Новина українською →
Киев, Пятница 29 октября 2021 08:43
"Интересы общественного здоровья": спецпредставитель ЕС о вакцинации профессиональных групп Фото: спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор высказал мнение относительно обязательной вакцинации для отдельных профессиональных групп. Он считает, что это не является нарушением прав человека, но каждый должен помнить о рисках не только для своего здоровья, но и окружения.

Об этом спецпредставитель ЕС рассказал в интервью РБК-Украина.

"Права человека-это собственность людей...Люди тоже имеют социальную ответственность друг перед другом. А это значит обращать внимание не только на то, что может быть неудобно лично мне как индивидууму, но и на то, что помогает всем нам оставаться живыми и здоровыми", - отметил Гилмор

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает принятие мер, в том числе и вакцинации, по общественному здоровью, отметив, что это вопрос общего блага.

"Можете ли вы обязать кого-то вакцинироваться? Нет, вы не можете. Можете ли вы решить, что кто-то невакцинированный не может быть в классе, не может посещать пациентов? Да, вы можете, в интересах общественного здоровья", - добавил Гилмор.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе