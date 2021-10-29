"Интересы общественного здоровья": спецпредставитель ЕС о вакцинации профессиональных групп

Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор высказал мнение относительно обязательной вакцинации для отдельных профессиональных групп. Он считает, что это не является нарушением прав человека, но каждый должен помнить о рисках не только для своего здоровья, но и окружения.

"Права человека-это собственность людей...Люди тоже имеют социальную ответственность друг перед другом. А это значит обращать внимание не только на то, что может быть неудобно лично мне как индивидууму, но и на то, что помогает всем нам оставаться живыми и здоровыми", - отметил Гилмор

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает принятие мер, в том числе и вакцинации, по общественному здоровью, отметив, что это вопрос общего блага.

"Можете ли вы обязать кого-то вакцинироваться? Нет, вы не можете. Можете ли вы решить, что кто-то невакцинированный не может быть в классе, не может посещать пациентов? Да, вы можете, в интересах общественного здоровья", - добавил Гилмор.