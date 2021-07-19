Интервал между первой и второй дозой CoronaVac могут сократить до двух недель 

Срок между первой и второй дозой вакцины CoronaVac планируют сократить до двух недель. Соответствующее решение Минздрав Украины может принять уже в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко во время интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

Как отметил чиновник, сейчас есть достаточно исследований, которые, со своей стороны, подтверждают эффективность вакцины CoronaVac вследствии сокращения срока между первой и второй дозой до двух недель.

В частности, по мнению Виктора Ляшка, уже вскоре Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает китайскую вакцину и соответствующие COVID-сертификаты.