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Интервал между первой и второй дозой CoronaVac могут сократить до двух недель 

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 20:33
Интервал между первой и второй дозой CoronaVac могут сократить до двух недель  Фото: интервал между первой и второй дозой CoronaVac могут сократить до двух недель (facebook.com/MykolaChechotkin)
Автор: Сергей Пышкин

Срок между первой и второй дозой вакцины CoronaVac планируют сократить до двух недель. Соответствующее решение Минздрав Украины может принять уже в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко во время интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

Как отметил чиновник, сейчас есть достаточно исследований, которые, со своей стороны, подтверждают эффективность вакцины CoronaVac вследствии сокращения срока между первой и второй дозой до двух недель.

В частности, по мнению Виктора Ляшка, уже вскоре Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает китайскую вакцину и соответствующие COVID-сертификаты.

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