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Інтервал між першою та другою дозою CoronaVac можуть скоротити до двох тижнів 

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 20:33
Інтервал між першою та другою дозою CoronaVac можуть скоротити до двох тижнів  Фото: інтервал між першою та другою дозою CoronaVac можуть скоротити до двох тижнів (facebook.com/MykolaChechotkin)
Автор: Сергій Пишкін

Термін між першою та другою дозою вакцини CoronaVac планують скоротити до двох тижнів. Відповідне рішення МОЗ України може прийняти вже найближчим часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка під час інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

Як відзначив посадовець, наразі є достатньою досліджень, які, зі свого боку, підтверджують ефективність вакцини CoronaVac внаслідок скорочення терміну між першою та другою дозою до двох тижнів.

Зокрема, на думку Віктора Ляшка, вже незабаром Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) визнає китайську вакцину та відповідні COVID-сертифікати.

Варто додати, що сьогодні інтервал між першою другою дозою препарата CoronaVac в Україні становить 28 днів.

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