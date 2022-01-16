Иран сообщил о первых летальных случаях из-за штамма "Омикрон": не стало трех жизней
Опасность штамма коронавируса "Омикрон" подтвердил Иран, сообщив о первых летальных случаях. Вирус уже забрал жизни трех человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Государственное телевидение Ирана сообщило, что трое граждан страны умерли после заражения "Омикроном".
Официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Мохаммад Хашеми также заявил, что четвертый человек, у которого был подтвержден "Омикрон" находится в тяжелом состоянии.
Штамм коронавируса "Омикрон" впервые был обнаружен в Иране в середине декабря, однако это первые случаи смерти в результате этого штамма вируса. За все время пандемии, коронавирус забрал жизни более 132 000 человек в этой стране, что является самым высоким показателем смертности на Ближнем Востоке.
Напомним, что коронавирус "Омикрон" стал доминирующим в Германии. В стране ожидают роста заболеваемости.