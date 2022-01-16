Иран сообщил о первых летальных случаях из-за штамма "Омикрон": не стало трех жизней

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Государственное телевидение Ирана сообщило, что трое граждан страны умерли после заражения "Омикроном".

Официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Мохаммад Хашеми также заявил, что четвертый человек, у которого был подтвержден "Омикрон" находится в тяжелом состоянии.

Штамм коронавируса "Омикрон" впервые был обнаружен в Иране в середине декабря, однако это первые случаи смерти в результате этого штамма вируса. За все время пандемии, коронавирус забрал жизни более 132 000 человек в этой стране, что является самым высоким показателем смертности на Ближнем Востоке.