Иран успешно завершил первую фазу испытания на людях своей вакцины от COVID
Иран завершил первую фазу испытания на людях своей вакцины от коронавируса FakhraVac. Испытания прошли успешно.
Об этом сообщает иранское агентство IRNA.
Иранская COVID-вакцина названа в честь убитого в прошлом году физика-атомщика из Ирана Мохсена Фахризаде. Одним из подопытных во время испытания препарата выступил сын ученого.
Первая фаза испытания на людях стартовала 16 марта.
Вакцина была разработана Министерством обороны Ирана. Она вводится путем инъекции укола.
Напомним, Мохсен Фахризаде был убит в Иране в конце ноября 2020 года. Он был одним из ведущих ученых-физиков Ирана и одним из создателей иранской военной ядерной программы.
Отметим, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские ученые разработали три прототипа отечественной вакцины от COVID-19.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что в скором времени Америка будет готова делиться вакциной от коронавируса с другими странами.
Кроме этого РБК-Украина писало, что в Сербии будут выплачивать по 30 долларов помощи тем, кто вакцинировался от COVID.