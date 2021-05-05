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Іран успішно завершив першу фазу випробування на людях своєї вакцини від COVID

Новость на русском → Іран, Середа 05 травня 2021 12:09
Іран успішно завершив першу фазу випробування на людях своєї вакцини від COVID Фото: вакцина FakhraVac пройшла першу фазу випробування на людях (fakhravac.ir)
Автор: Ігор Литвиненко

Іран завершив першу фазу випробування на людях своєї вакцини від коронавірусу FakhraVac. Випробування пройшли успішно.

Про це повідомляє іранське агентство IRNA.

Іранська COVID-вакцина названа на честь убитого минулого року фізика-атомника з Ірану Мохсена Фахрізаде. Одним з піддослідних під час випробування препарату виступив син вченого.

Перша фаза випробування на людях стартувала 16 березня.

Вакцина була розроблена Міністерством оборони Ірану. Вона вводиться шляхом ін'єкції уколу.

Нагадавши, Мохсен Фахрізаде був убитий в Ірані наприкінці листопада 2020 року. Він був одним з провідних вчених-фізиків Ірану і одним з творців іранської військової ядерної програми.

Зазначимо, раніше голова Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що українські вчені розробили три прототипи вітчизняної вакцини від COVID-19.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що незабаром Америка буде готова ділитися вакциною від коронавірусу з іншими країнами.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Сербії будуть виплачувати по 30 доларів допомоги тим, хто вакцинувався від COVID.

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