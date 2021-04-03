ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Иране заявили о начале четвертой волны пандемии коронавируса

Новина українською → Суббота 03 апреля 2021 13:58
В Иране заявили о начале четвертой волны пандемии коронавируса Фото: Хасан Рухани (flickr.com)
Автор: Инна Собора

Иран столкнулся с четвертой крупной волной заражения COVID-19. О начале четвертой волны объявили в двух из 32 провинций страны - Альборз и Илам.

Об этом пишет Al Jazeera.

Еще семь провинций, включая Тегеран, находятся на грани.

"Мы можем столкнуться с этой волной и в других провинциях. Поэтому нам нужно быть осторожными", - сказал президент страны Хасан Рухани во время телеобращения.

Возобновление случаев заболевания, которое, по словам представителей здравоохранения, вскоре будет сопровождаться резким увеличением числа госпитализаций и смертей, произошло через две недели после Новруза, иранского нового года, 20 марта.

За Новрузом следуют длительные праздники, во время которых иранцы традиционно путешествуют, в основном, в живописные провинции на севере, недалеко от Каспийского моря, и навещают семью и друзей.

В Иране зарегистрировано более 1,9 миллиона случаев коронавируса с момента, когда он объявил о первом заболевании в феврале прошлого года. Около 63 тысяч человек погибли, что является самым большим числом погибших от COVID-19 в регионе.

Напомним, в феврале в Иране стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Ранее Иран ввел обязательный двухнедельный карантин для прибывающих граждан из стран Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Иран Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19