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В Ірані заявили про початок четвертої хвилі пандемії коронавіруса

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 13:58
В Ірані заявили про початок четвертої хвилі пандемії коронавіруса Фото: Хасан Рухани (flickr.com)
Автор: Инна Собора

Іран зіткнувся з четвертою хвилею зараження COVID-19. Про початок четвертої хвилі оголосили у двох з 32 провінцій країни - Альборз і Ілам.

Про це пише Al Jazeera.

Ще сім провінцій, включаючи Тегеран, перебувають на межі.

"Ми можемо зіткнутися з цією хвилею і в інших провінціях. Тому нам потрібно бути обережними", - сказав президент країни Хасан Рухани під час телезвернення.

Відновлення випадків захворювання, яке, за словами представників охорони здоров'я, незабаром буде супроводжуватися різким збільшенням числа госпіталізацій та смертей, відбулося через два тижні після Новруза, іранського нового року, 20 березня.

За Новрузом йдуть тривалі свята, під час яких іранці традиційно подорожують, в основному, в мальовничі провінції на півночі, недалеко від Каспійського моря, і відвідують сім'ю і друзів.

В Ірані зареєстровано понад 1,9 мільйона випадків коронавіруса з моменту, коли він оголосив про першому захворюванні у лютому минулого року. Близько 63 тисяч людей загинули, що є найбільшим числом загиблих від COVID-19 в регіоні.

Нагадаємо, в лютому в Ірані стартувала вакцинація від коронавіруса російським препаратом "Супутник V".

Раніше Іран ввів обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих громадян з країн Європи.

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