В Иране заявили о начале четвертой волны пандемии коронавируса

Иран столкнулся с четвертой крупной волной заражения COVID-19. О начале четвертой волны объявили в двух из 32 провинций страны - Альборз и Илам.
Об этом пишет Al Jazeera.
Еще семь провинций, включая Тегеран, находятся на грани.
"Мы можем столкнуться с этой волной и в других провинциях. Поэтому нам нужно быть осторожными", - сказал президент страны Хасан Рухани во время телеобращения.
Возобновление случаев заболевания, которое, по словам представителей здравоохранения, вскоре будет сопровождаться резким увеличением числа госпитализаций и смертей, произошло через две недели после Новруза, иранского нового года, 20 марта.
За Новрузом следуют длительные праздники, во время которых иранцы традиционно путешествуют, в основном, в живописные провинции на севере, недалеко от Каспийского моря, и навещают семью и друзей.
В Иране зарегистрировано более 1,9 миллиона случаев коронавируса с момента, когда он объявил о первом заболевании в феврале прошлого года. Около 63 тысяч человек погибли, что является самым большим числом погибших от COVID-19 в регионе.
Напомним, в феврале в Иране стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V".
Ранее Иран ввел обязательный двухнедельный карантин для прибывающих граждан из стран Европы.