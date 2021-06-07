В Ирландии смягчили локдаун: открылись пабы, рестораны и кинотеатры

В Ирландии 7 июня в рамках смягчения карантина открыли летние террасы пабов и ресторанов, а также кинотеатры и ряд других заведений. Около 25 тысяч сотрудников баров вернулись на рабочие места.

Заведения могут подавать еду и напитки на открытом воздухе, тогда как тренажерные залы, бассейны и центры досуга теперь могут проводить индивидуальные тренировки.

Около 4000 пабов снова открываются для обслуживания на открытом воздухе, примерно 25 000 сотрудников баров возвращаются на работу.

Отмечается, что для традиционных пабов в Дублине это было первое открытие с начала пандемии.

Также могут вновь открыться кинотеатры и театры, а также развлекательные и тематические парки на открытом воздухе.