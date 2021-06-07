В Ирландии смягчили локдаун: открылись пабы, рестораны и кинотеатры
В Ирландии 7 июня в рамках смягчения карантина открыли летние террасы пабов и ресторанов, а также кинотеатры и ряд других заведений. Около 25 тысяч сотрудников баров вернулись на рабочие места.
Об этом сообщает The Irish Times.
Заведения могут подавать еду и напитки на открытом воздухе, тогда как тренажерные залы, бассейны и центры досуга теперь могут проводить индивидуальные тренировки.
Около 4000 пабов снова открываются для обслуживания на открытом воздухе, примерно 25 000 сотрудников баров возвращаются на работу.
Отмечается, что для традиционных пабов в Дублине это было первое открытие с начала пандемии.
Также могут вновь открыться кинотеатры и театры, а также развлекательные и тематические парки на открытом воздухе.
Напомним, в мае стало известно, что фармацевтическая компания Pfizer начнет производство вакцин в Ирландии после инвестирования 40 миллионов долларов. Завод, который будет производить "мРНК-лекарства" и наймет 75 новых сотрудников, начнет работу к концу 2021 года с инвестициями до 40 миллионов долларов.
Отметим, в Испанию с сегодняшнего дня будут пускать путешественников, которые привились вакцинами от коронавируса, утвержденными в Европейском Союзе, а также утвержденными Всемирной организацией здравоохранения.