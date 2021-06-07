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В Ірландії пом'якшили локдаун: відкрилися паби, ресторани та кінотеатри

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Ірландія, Понеділок 07 червня 2021 16:37
В Ірландії пом'якшили локдаун: відкрилися паби, ресторани та кінотеатри Фото: в Ірландії пом'якшили локдаун (freepik.com)
Автор: Андрій Василюк

В Ірландії 7 червня в рамках пом'якшення карантину відкрили літні тераси пабів та ресторанів, а також кінотеатри та низку інших закладів. Близько 25 тисяч співробітників барів повернулися на робочі місця.

Про це повідомляє The Irish Times.

Заклади можуть подавати їжу та напої на відкритому повітрі, тоді як тренажерні зали, басейни та центри дозвілля тепер можуть запроваджувати індивідуальні тренування.

Близько 4000 пабів знову відкриваються для обслуговування на відкритому повітрі, приблизно 25 000 співробітників барів повертаються на роботу.

Зазначається, що для традиційних пабів у Дубліні це було перше відкриття з початку пандемії.

Також можуть знову відкритись кінотеатри та театри, а також розважальні та тематичні парки на відкритому повітрі.

Нагадаємо, в травні стало відомо, що фармацевтична компанія Pfizer розпочне виробництво вакцин в Ірландії після інвестування 40 мільйонів доларів. Завод, який вироблятиме "мРНК-ліки" і найме 75 нових співробітників, почне роботу до кінця 2021 року з інвестиціями до 40 мільйонів доларів.

Зазначимо, в Іспанію відсьогодні пускатимуть мандрівників, які прищепилися вакцинами від коронавірусу, затвердженими в Європейському Союзі, а також затвердженими Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

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