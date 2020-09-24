В Ирландии ужесточают карантин

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Правительство Ирландии ввело ужесточенные ограничения из-за COVID-19 во втором регионе. В северо-западном графстве Донегол карантинные меры ввели через неделю после аналогичных в Дублине.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в Донеголе запрещено находится внутри ресторанов, а также несущественные поездки в регион.

В Донеголе за последние две недели зарегистрировали более 120 случаев на 100 тысяч населения.

Нововведения будут действовать в течение трех недель.

В четверг, 24 сентября, в Ирландии уровень заражения COVID-19 составил 71 случай на 100 тысяч человек, что является 17-м самым высоким показателем из 31 страны, мониторинг которой осуществляет Европейский центр по контролю за заболеваниями.

Напомним, ранее в части муниципалитетов северо-восточной части Британии усилили карантин.

Кроме того, Британия ужесточила карантин для предотвращения второй волны COVID-19.