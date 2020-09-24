В Ирландии ужесточают карантин
Правительство Ирландии ввело ужесточенные ограничения из-за COVID-19 во втором регионе. В северо-западном графстве Донегол карантинные меры ввели через неделю после аналогичных в Дублине.
Об этом сообщает Reuters.
Так, в Донеголе запрещено находится внутри ресторанов, а также несущественные поездки в регион.
В Донеголе за последние две недели зарегистрировали более 120 случаев на 100 тысяч населения.
Нововведения будут действовать в течение трех недель.
В четверг, 24 сентября, в Ирландии уровень заражения COVID-19 составил 71 случай на 100 тысяч человек, что является 17-м самым высоким показателем из 31 страны, мониторинг которой осуществляет Европейский центр по контролю за заболеваниями.
Напомним, ранее в части муниципалитетов северо-восточной части Британии усилили карантин.
Кроме того, Британия ужесточила карантин для предотвращения второй волны COVID-19.