ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Ірландії посилюють карантин

Новость на русском → Четвер 24 вересня 2020 22:07
В Ірландії посилюють карантин Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Ірландії ввів жорсткі обмеження через COVID-19 у другому регіоні. У північно-західному графстві Донегол карантинні заходи запровадили через тиждень після аналогічних в Дубліні.

Про це повідомляє Reuters.

Так, в Донеголі заборонено перебувати всередині ресторанів, а також несуттєві поїздки в регіон.

В Донеголі за останні два тижні зареєстрували понад 120 випадків на 100 тисяч населення.

Нововведення будуть діяти протягом трьох тижнів.

У четвер, 24 вересня, в Ірландії рівень зараження COVID-19 склав 71 випадок на 100 тисяч осіб, що є 17-м найвищим показником з 31 країни, моніторинг якої здійснює Європейський центр з контролю за захворюваннями.

Нагадаємо, раніше в частині муніципалітетів північно-східній частині Британії посилили карантин.

Крім того, Британія посилила карантин для запобігання другої хвилі COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус карантин Ирландия
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19