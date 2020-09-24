В Ірландії посилюють карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Ірландії ввів жорсткі обмеження через COVID-19 у другому регіоні. У північно-західному графстві Донегол карантинні заходи запровадили через тиждень після аналогічних в Дубліні.

Про це повідомляє Reuters.

Так, в Донеголі заборонено перебувати всередині ресторанів, а також несуттєві поїздки в регіон.

В Донеголі за останні два тижні зареєстрували понад 120 випадків на 100 тисяч населення.

Нововведення будуть діяти протягом трьох тижнів.

У четвер, 24 вересня, в Ірландії рівень зараження COVID-19 склав 71 випадок на 100 тисяч осіб, що є 17-м найвищим показником з 31 країни, моніторинг якої здійснює Європейський центр з контролю за захворюваннями.

Нагадаємо, раніше в частині муніципалітетів північно-східній частині Британії посилили карантин.

Крім того, Британія посилила карантин для запобігання другої хвилі COVID-19.