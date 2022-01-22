Ирландия отменяет большую часть COVID-ограничений

Ирландия отменяет большую часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В большей мере это коснется работы баров, ресторанов и других заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Заявление об отмене почти всех ограничений было объявлено премьер-министром страны Майклом Мартином. В телеобращении к нации он заявил, что "сегодня хороший день".

Начиная с 22 января все ирландские пабы, рестораны и другие объекты гостеприимства могут вернуться к нормальной работе, где у клиентов больше не будут запрашивать COVID-пропуска. Также этим заведениям можно будет продолжать работу после 20.00.

Требования по социальному дистанцированию также будут сняты. Правительство снимает ограничения на количество зрителей на мероприятиях под открытым небом и в помещении.

Полноценное возвращение на рабочие места начинается поэтапно с понедельника.

Однако отмечается, что сохранятся некоторые правила по борьбе с коронавирусом. До конца февраля в стране сохраняется масочный режим. То же касается и международных поездок - для них, по-прежнему, будут требоваться COVID-сертификаты.

Для людей с симптомами коронавируса останется в силе самоизоляция.

Отметим, что таких успехов Ирландии удалось достичь благодаря вакцинации населения от коронавируса. Страна является лидером потребления вакцины в Европе, что сократило число госпитализаций.

"Национальная группа по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения сочла возможным сообщить правительству, что у общественного здравоохранения больше нет оснований для сохранения ограничений", - говорится в заявлении.