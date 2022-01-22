Ірландія скасовує більшу частину COVID-обмежень

Ірландія скасовує більшу частину обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Більшою мірою це торкнеться роботи барів, ресторанів та інших закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Заява про скасування майже всіх обмежень була оголошена прем'єр-міністром країни Майклом Мартіном. У телезверненні до нації він заявив, що "сьогодні хороший день".

Починаючи з 22 січня всі ірландські паби, ресторани та інші об'єкти гостинності можуть повернутися до нормальної роботи, де у клієнтів більше не будуть запитувати COVID-пропуск. Також цим закладам можна буде продовжувати роботу після 20.00.

Вимоги щодо соціального дистанціювання також будуть зняті. Уряд знімає обмеження на кількість глядачів на заходах під відкритим небом і в приміщенні.

Повноцінне повернення на робочі місця починається поетапно з понеділка.

Однак наголошується, що збережуться деякі правила по боротьбі з коронавірусом. До кінця лютого в країні зберігається масковий режим. Те ж стосується і міжнародних поїздок - для них, як і раніше, будуть вимагатися COVID-сертифікати.

Для людей з симптомами коронавірусу залишиться в силі самоізоляція.

Відзначимо, що таких успіхів Ірландії вдалося досягти завдяки вакцинації населення від коронавірусу. Країна є лідером споживання вакцини в Європі, що скоротило число госпіталізацій.

"Національна група з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я визнала можливим повідомити уряду, що у громадської охорони здоров'я більше немає підстав для збереження обмежень", - йдеться в заяві.