Исключительно Pfizer. Кто не сможет получить бустерную дозу Moderna
Фото: привитые CoronaVac не смогут ревакцинироваться вакциной Pfizer (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинцы, получившие две первые прививки вакциной CoronaVac, смогут ревакцинироваться вакциной Pfizer. При этом те, кто получил первые прививки препаратами Moderna, Pfizer или AstraZeneca - смогут выбрать вакцину для бустерной прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.
Так, Министерство здравоохранения рекомендовало вакцины для бустерной дозы:
- Moderna или Comirnaty от Pfizer на выбор, если первые две дозы вы получали Moderna/Pfizer/AstraZeneca.
- Исключительно Comirnaty от Pfizer, если первые две дозы выполнены вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech.