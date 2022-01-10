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Исключительно Pfizer. Кто не сможет получить бустерную дозу Moderna

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Понедельник 10 января 2022 16:37
Исключительно Pfizer. Кто не сможет получить бустерную дозу Moderna Фото: привитые CoronaVac не смогут ревакцинироваться вакциной Pfizer (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинцы, получившие две первые прививки вакциной CoronaVac, смогут ревакцинироваться вакциной Pfizer. При этом те, кто получил первые прививки препаратами Moderna, Pfizer или AstraZeneca - смогут выбрать вакцину для бустерной прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.

Так, Министерство здравоохранения рекомендовало вакцины для бустерной дозы:

  • Moderna или Comirnaty от Pfizer на выбор, если первые две дозы вы получали Moderna/Pfizer/AstraZeneca.
  • Исключительно Comirnaty от Pfizer, если первые две дозы выполнены вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech.

Напомним, 4 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине вводится бустерная вакцинация от коронавируса.

Кроме того, в Украине открылась онлайн запись на бустерную прививку.

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