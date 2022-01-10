Виключно Pfizer. Хто не зможе отримати бустерну дозу Moderna
Фото: щеплені CoronaVac не зможуть ревакцинуватися вакциною Pfizer (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українці, які отримали два перші щеплення вакциною CoronaVac, не зможуть ревакцинуватися вакциною Pfizer. При цьому ті, хто отримав перші щеплення препаратами Moderna, Pfizer або AstraZeneca - зможуть вибрати вакцину для бустерного щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.
Так, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало вакцини для бустерної дози:
- Moderna або Comir AstraZeneca від Pfizer на вибір, якщо перші дві дози Ви отримували Moderna/Pfizer/AstraZeneca.
- Виключно Comirnaty від Pfizer, якщо перші дві дози виконані вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech.