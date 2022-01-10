ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Виключно Pfizer. Хто не зможе отримати бустерну дозу Moderna

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 16:37
Виключно Pfizer. Хто не зможе отримати бустерну дозу Moderna Фото: щеплені CoronaVac не зможуть ревакцинуватися вакциною Pfizer (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українці, які отримали два перші щеплення вакциною CoronaVac, не зможуть ревакцинуватися вакциною Pfizer. При цьому ті, хто отримав перші щеплення препаратами Moderna, Pfizer або AstraZeneca - зможуть вибрати вакцину для бустерного щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.

Так, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало вакцини для бустерної дози:

  • Moderna або Comir AstraZeneca від Pfizer на вибір, якщо перші дві дози Ви отримували Moderna/Pfizer/AstraZeneca.
  • Виключно Comirnaty від Pfizer, якщо перші дві дози виконані вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech.

Нагадаємо, 4 січня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні вводиться бустерна вакцинація від коронавірусу.

Крім того, в Україні відкрився онлайн запис на бустерне щеплення.

Читайте РБК-Україна в Google News
вакцинация от коронавируса Вакцина від коронавірусу Україна
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус