В Испании официально одобрили бустерную дозу для жителей домов пристарелых
Фото: в Испании официально одобрили бустерную дозу для жителей домов престарелых (Getty Images)
Министерство здравоохранения Испании приняло решение расширить список групп лиц кому разрешено вакцинироваться бустерной дозой. Речь идет о жителях домов пристарелых, лиц с иммуносупрессией и тех, кто находится в группе риска.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Согласно решению Минздрава Испании, бустерные дозы будут колоть:
- лицам, страдающим из-за иммуносупрессии (ослабление иммунитета по физиологическим, патологическим или искусственным причинам);
- онкобольным людям;
- лицам, проживающим в домах для пристарелых;
- лицам, находящимся в группе риска.
Стоит добавить, что с начала пандемии коронавируса в Испании заболели 4,92 млн человек, среди которых 85,6 тысячи погибли. По состоянию на сегодня в стране полностью вакцинировано 76% людей.