В Іспанії офіційно схвалили бустерну дозу для жителів будинків літніх людей
Фото: в Іспанії офіційно схвалили бустерну дозу для жителів будинків літніх людей (Getty Images)
Міністерство охорони здоров’я Іспанії прийняло рішення розширити список груп осіб кому дозволено вакцинуватися бустерною дозою. Йдеться про жителів будинків літніх людей, осіб з імуносупресією та тих, хто знаходиться в групі ризику.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Відповідно до рішення МОЗ Іспанії, бустерні дози колотимуть:
- особам, які страждають через імуносупресію (послаблення імунітету з фізіологічних, патологічних чи штучних причин);
- онкохворим людям;
- особам, які проживають в будинках літніх людей;
- особам, які перебувають в групі ризику.
Варто додати, що з початку пандемії коронавірусу в Іспанії захворіли 4,92 млн людей, серед яких 85,6 тисячі загинули. Станом на сьогодні в країні повністю вакциновано 76% людей.