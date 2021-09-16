ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Іспанії офіційно схвалили бустерну дозу для жителів будинків літніх людей

Новость на русском →
Іспанія , Четвер 16 вересня 2021 17:15
В Іспанії офіційно схвалили бустерну дозу для жителів будинків літніх людей Фото: в Іспанії офіційно схвалили бустерну дозу для жителів будинків літніх людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я Іспанії прийняло рішення розширити список груп осіб кому дозволено вакцинуватися бустерною дозою. Йдеться про жителів будинків літніх людей, осіб з імуносупресією та тих, хто знаходиться в групі ризику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідно до рішення МОЗ Іспанії, бустерні дози колотимуть:

  • особам, які страждають через імуносупресію (послаблення імунітету з фізіологічних, патологічних чи штучних причин);
  • онкохворим людям;
  • особам, які проживають в будинках літніх людей;
  • особам, які перебувають в групі ризику.

Варто додати, що з початку пандемії коронавірусу в Іспанії захворіли 4,92 млн людей, серед яких 85,6 тисячі загинули. Станом на сьогодні в країні повністю вакциновано 76% людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус