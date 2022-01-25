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В Испании разоблачили международную группировку, подделывающую COVID-сертификаты

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Испания, Вторник 25 января 2022 16:53
В Испании разоблачили международную группировку, подделывающую COVID-сертификаты Фото: европейский паспорт вакцинации (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Полиция Испании задержала семерых подозреваемых членов международной преступной группировки, которая занималась реализацией поддельных COVID-паспортов и отрицательных тестов. Руководили "испанским офисом" из Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Испанская полиция заявила во вторник, что задержала семерых подозреваемых, создавших международную преступную группировку, которая продавала поддельные паспорта и отрицательные тесты на COVID-19 ", - пишет издание.

В ходе расследования выяснилось, что испанское подразделение группировки, рекламировавшее свои услуги в группах противников вакцинации, мошенническим образом добавило в национальный реестр вакцинации не менее 1600 человек с помощью медицинских работников.

Полиция арестовала шесть человек в Мадриде и одного в Барселоне, но не предоставила о них никакой дополнительной информации.

Им предъявят обвинения в подделке документов и правонарушениях против общественного здоровья.

Известно, что преступная банда разделила клиентов на две группы в зависимости от дохода и взимала с них по 200 или 1000 евро за поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, который должны были отправить в течение двух дней после оплаты. Отрицательный ПЦР-тест стоил 50 евро.

Лидеры организации действовали из Франции, где, в отличие от большей части Испании, паспорт вакцинации обязателен для входа в общественные места, такие как рестораны или кинотеатры.

Испанская полиция передала всю информацию французским властям.

Напомним, во вторник, 25 января, во время второго чтения, Верховная рада провалила голосование за закон, который предусматривает уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок от COVID-19.

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