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В Іспанії викрили міжнародне угруповання, яке підробляло COVID-сертифікати

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Іспанія, Вівторок 25 січня 2022 16:53
В Іспанії викрили міжнародне угруповання, яке підробляло COVID-сертифікати Фото: Європейський паспорт вакцинації (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Поліція Іспанії затримала сімох підозрюваних членів міжнародного злочинного угруповання, яке займалося реалізацією підроблених COVID-паспортів і негативних тестів. Керували "іспанським офісом" з Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Іспанська поліція заявила у вівторок, що затримала сімох підозрюваних, які створили міжнародне злочинне угруповання, яке продавало підроблені паспорти і негативні тести на COVID-19 ", - пише видання.

В ході розслідування з'ясувалося, що іспанський підрозділ угруповання, який рекламував свої послуги в групах противників вакцинації, шахрайським чином додав до Національного реєстру вакцинації не менше 1600 осіб за допомогою медичних працівників.

Поліція заарештувала шістьох людей в Мадриді і одного в Барселоні, але не надала про них ніякої додаткової інформації.

Їм пред'являть звинувачення в підробці документів і правопорушеннях проти громадського здоров'я.

Відомо, що злочинна банда розділила клієнтів на дві групи в залежності від доходу і стягувала з них по 200 або 1000 євро за підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, який повинні були відправити протягом двох днів після оплати. Негативний ПЛР-тест коштував 50 євро.

Лідери організації діяли з Франції, де, на відміну від більшої частини Іспанії, паспорт вакцинації обов'язковий для входу в громадські місця, такі як ресторани або кінотеатри.

Іспанська поліція передала всю інформацію французькій владі.

Нагадаємо, у вівторок, 25 січня, під час другого читання, Верховна рада провалила голосування за закон, який передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів, які стосуються проведення профілактичних щеплень від COVID-19.

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