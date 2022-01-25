В Іспанії викрили міжнародне угруповання, яке підробляло COVID-сертифікати
Поліція Іспанії затримала сімох підозрюваних членів міжнародного злочинного угруповання, яке займалося реалізацією підроблених COVID-паспортів і негативних тестів. Керували "іспанським офісом" з Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
"Іспанська поліція заявила у вівторок, що затримала сімох підозрюваних, які створили міжнародне злочинне угруповання, яке продавало підроблені паспорти і негативні тести на COVID-19 ", - пише видання.
В ході розслідування з'ясувалося, що іспанський підрозділ угруповання, який рекламував свої послуги в групах противників вакцинації, шахрайським чином додав до Національного реєстру вакцинації не менше 1600 осіб за допомогою медичних працівників.
Поліція заарештувала шістьох людей в Мадриді і одного в Барселоні, але не надала про них ніякої додаткової інформації.
Їм пред'являть звинувачення в підробці документів і правопорушеннях проти громадського здоров'я.
Відомо, що злочинна банда розділила клієнтів на дві групи в залежності від доходу і стягувала з них по 200 або 1000 євро за підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, який повинні були відправити протягом двох днів після оплати. Негативний ПЛР-тест коштував 50 євро.
Лідери організації діяли з Франції, де, на відміну від більшої частини Іспанії, паспорт вакцинації обов'язковий для входу в громадські місця, такі як ресторани або кінотеатри.
Іспанська поліція передала всю інформацію французькій владі.
Нагадаємо, у вівторок, 25 січня, під час другого читання, Верховна рада провалила голосування за закон, який передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів, які стосуються проведення профілактичних щеплень від COVID-19.