В Испании разоблачили международную группировку, подделывающую COVID-сертификаты

"Испанская полиция заявила во вторник, что задержала семерых подозреваемых, создавших международную преступную группировку, которая продавала поддельные паспорта и отрицательные тесты на COVID-19 ", - пишет издание.

В ходе расследования выяснилось, что испанское подразделение группировки, рекламировавшее свои услуги в группах противников вакцинации, мошенническим образом добавило в национальный реестр вакцинации не менее 1600 человек с помощью медицинских работников.

Полиция арестовала шесть человек в Мадриде и одного в Барселоне, но не предоставила о них никакой дополнительной информации.

Им предъявят обвинения в подделке документов и правонарушениях против общественного здоровья.

Известно, что преступная банда разделила клиентов на две группы в зависимости от дохода и взимала с них по 200 или 1000 евро за поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, который должны были отправить в течение двух дней после оплаты. Отрицательный ПЦР-тест стоил 50 евро.

Лидеры организации действовали из Франции, где, в отличие от большей части Испании, паспорт вакцинации обязателен для входа в общественные места, такие как рестораны или кинотеатры.

Испанская полиция передала всю информацию французским властям.