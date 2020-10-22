В Испании заявили о выходе коронавируса из-под контроля

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла о начале второй волны коронавируса в стране. По его словам, распространение COVID-19 в некоторых регионах страны стало неконтролируемым.

Об этом сообщает Reuters.

"Вторая волна - это реальность. Во многих районах нашей страны эпидемия вышла из-под контроля", - сказал Илла.

При этом власти страны не смогли договориться о введении комендантского часа на видеовстрече между региональными руководителями здравоохранения, но дебаты будут продолжены.

"Мы не собираемся откладывать принятие решения, которое нам кажется необходимым. У нас еще есть время, чтобы предотвратить ухудшение ситуации", - сказал Илла.

По его словам, что Кастилья и Леон пока единственный регион, который официально запросил такую ​​меру.

Но вскоре после этого лидер Валенсии Ксимо Пуиг объявил, что его администрация готовит закон о введении регионального ночного комендантского часа до 9 декабря, несмотря на отсутствие национального консенсуса.

Напомним, Испания стала первой страной в ЕС, где коронавирусом заболели более 1 млн человек.

Несколько регионов Испании в понедельник, 19 октября, усилили карантинные ограничения из-за коронавируса. В регионах ограничили работу заведений и ввели запрет на продажу алкоголя.

В стране рассматривают возможность введения комендантского часа.