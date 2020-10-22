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В Іспанії заявили про вихід коронавірусу з-під контролю

Новость на русском → Іспанія, Четвер 22 жовтня 2020 23:19
В Іспанії заявили про вихід коронавірусу з-під контролю Фото: коронавирус (facebook.com-imf)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла про початок другої хвилі коронавірусу в країні. За його словами, поширення COVID-19 в деяких регіонах країни стало неконтрольованим.

Про це повідомляє Reuters.

"Друга хвиля - це реальність. У багатьох районах нашої країни епідемія вийшла з-під контролю", - сказав Ілла.

При цьому влада країни не змогли домовитися про введення комендантської години на відеозустрічі між регіональними керівниками охорони здоров'я, але дебати будуть продовжені.

"Ми не збираємося відкладати прийняття рішення, яке нам здається необхідним. У нас ще є час, щоб запобігти погіршенню ситуації", - сказав Ілла.

За його словами, що Кастілья і Леон поки що єдиний регіон, який офіційно запросив такий захід.

Але незабаром після цього лідер Валенсії Ксімо Пуїг оголосив, що його адміністрація готує закон про введення регіональної нічної комендантської години до 9 грудня, незважаючи на відсутність національного консенсусу.

Нагадаємо, Іспанія стала першою країною в ЄС, де на коронавірус захворіли понад 1 млн осіб.

Кілька регіонів Іспанії у понеділок, 19 жовтня, посилили карантинні обмеження через коронавірусу. У регіонах обмежили роботу закладів і ввели заборону на продаж алкоголю.

В країні розглядають можливість введення комендантської години.

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