UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Испании заявили о выходе коронавируса из-под контроля

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла о начале второй волны коронавируса в стране. По его словам, распространение COVID-19 в некоторых регионах страны стало неконтролируемым.

Об этом сообщает Reuters.

"Вторая волна - это реальность. Во многих районах нашей страны эпидемия вышла из-под контроля", - сказал Илла.

При этом власти страны не смогли договориться о введении комендантского часа на видеовстрече между региональными руководителями здравоохранения, но дебаты будут продолжены.

Самые читаемые новости

стала первой страной в ЕС, где коронавирусом заболели более 1 млн человек.

Несколько регионов Испании в понедельник, 19 октября, усилили карантинные ограничения из-за коронавируса. В регионах ограничили работу заведений и ввели запрет на продажу алкоголя.

В стране рассматривают возможность введения комендантского часа.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИспанияКоронавирус