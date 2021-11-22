Испания изменила правила въезда для украинцев: что нужно знать 

В частности, речь идет о прививках вакцинами, которые одобрены:

Всемирной организацией здравоохранения ( Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm ),

), или Европейским агентством лекарственных средств (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Указанное правило распространяется на лиц возрастом от 12 лет и старше.

Кроме того, для всех украинских туристов, прибывающих в Испанию (в том числе для детей) нужно заранее заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании https://www.spth.gob.es/ или, загрузив приложение Spain Travel Health-SpTH, получить QR-код (его могут проверять перевозчики как перед посадкой, так и по прибытию в страну).

Также, начиная с 22 ноября, разрешаться въезд для невакцинированных граждан (при условии предоставления справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19), относящихся к категориям "существенные путешествия".