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Испания отказалась от закупок COVID-вакцины AstraZeneca

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Испании сообщило, что власти больше не будут закупать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca. На сегодняшний день вакцина передается в регионы для завершения вакцинации жителей страны старше 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cadena SER.

В Минздраве Испании отметили, что в возрастной группе от 60 до 69 лет полностью привиты 78%, в группе от 70 до 79 лет - 97,6%, старше 80 лет - 100%.

Ранее предполагалось, что Испания закупит 31 млн вакцин AstraZeneca, но из-за появления побочных эффектов власти приняли решение отказаться от нее. Всего в Испанию доставили лишь 10,3 млн доз.

Оставшиеся дозы вакцины AstraZeneca власти передадут третьим странам через глобальный механизм COVAX.

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Вакцина от коронавирусаИспания