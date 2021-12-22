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Испания возвращает маски на улицах из-за штамма "Омикрон"

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Испания, Среда 22 декабря 2021 23:46
Испания возвращает маски на улицах из-за штамма "Омикрон" Фото: Испания возвращает маски на улицах (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Испания возвращает ношение масок на открытом воздухе в рамках пакета мер, направленных на сдерживание штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С появлением штамма "Омикрон" в Испании резко возросло число заболевших, коронавирусом, несмотря на высокий показатель вакцинации среди населения. По состоянию на 22 декабря, в стране зарегистрировано около 60000 новых случаев заражения.

Обязательное ношение маски на открытом воздухе должно быть одобрено в четверг на внеочередном заседании кабинета министров и вступит в силу в канун Рождества. Однако по словам премьер-министра, будет множество исключений. К примеру, маски необязательно одевать, если люди находятся на открытых пространствах с живущими родственниками.

В заявлении правительства говорится, что администрация Санчеса также планирует ослабить правила в получении наборов для домашнего тестирования. Также власти планируют выделить 292 миллиона евро на поддержку сектора первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, что в Испании разрешили вакцинировать детей от коронавируса. Прививки могут получить дети с 5-летнего возраста.

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