Іспанія повертає маски на вулицях через штам "Омікрон"

Іспанія повертає носіння масок на відкритому повітрі в рамках пакету заходів, спрямованих на стримування штаму коронавірусу "Омікрон". Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З появою штаму "Омікрон" в Іспанії різко зросла кількість хворих, коронавірусом, попри високий показник вакцинації серед населення. Станом на 22 грудня, в країні зареєстровано близько 60000 нових випадків зараження.

Обов'язкове носіння маски на відкритому повітрі має бути схвалено в четвер на позачерговому засіданні Кабінету міністрів і набуде чинності напередодні Різдва. Однак за словами прем'єр-міністра, буде безліч винятків. Наприклад, маски необов'язково одягати, якщо люди знаходяться на відкритих просторах та живуть разом з родичами.