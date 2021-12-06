В Италии начали действовать новые карантинные ограничения для невакцинированных от COVID

С этого дня граждане, которые не получили прививки от COVID, не смогут посещать закрытые общественные места: рестораны/кафе/бары, кинотеатры, клубы. Также им запрещено посещать футбольные матчи на стадионе, концерты и другие места.

Также ужесточаются правила в общественном транспорте и гостиницах. COVID-сертификат теперь необходим для поездок в местро, ​​автобусах и пригородных поездах. Ранее его нужно было предъявить только для путешествий в поездах дальнего сообщения.

Однако новые правила не касаются тех, кто выздоровел от COVID-19. Кроме того, от требований освобождены дети до 12 лет, потому что они не могут быть привиты. Вакцинация для детей в стране стартует с 16 декабря.

С 15 декабря начнет действовать требование обязательных прививок для работников школ, а также полицейских и военнослужащих. Медработники должны были вакцинироваться еще до апреля.

Ограничения будут действовать до 15 января.