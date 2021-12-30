В Італії новий рекорд. Майже 100 тисяч хворих COVID-19 за добу
Фото: в Італії майже 100 тисяч хворих COVID-19 за добу (Getty Images)
Італія поповнила групу країн, де реєструють дуже високі показники захворюваності COVID-19. У країні зареєстровано майже 100 тисяч нових випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Toscana media news.
"За останні 24 години в Італії було виявлено 98 030 нових випадків COVID-19. Тестів було преведено - 1 029 429", - пише видання.
При цьому уточнюється, що навантаження на лікарні збільшується. В даний момент 10 578 пацієнтів госпіталізовані з симптомами коронавірусної інфекції, вони перебувають у звичайних палатах. Ще 1185 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.
Нагадаємо, 29 грудня у Великій Британії підтвердили 183 037 нових випадків коронавірусу. Це найбільше число з початку пандемії.