UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Италии объявили о четвертой волне коронавируса

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Италии объявило о четвертой волне пандемии коронавируса в стране. В стране растут новые случаи заболевания, смертей и госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

На минувшей неделе в Италии зафиксировали увеличение случаев заражения коронавируса на 64%, на 14,5% увеличилось количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии.

За последние сутки в стране было выявлено 6 171 новый случай коронавируса. Вчера их число составило 5 696.

Издание отмечает, что в период с 21 по 27 июля в Италии снова зафиксировали увеличение числа смертей от последствий заражения коронавирусом. До этого в течение 15 недель подряд этот показатель в Италии снижался.

Так, за вчера в стране умерли 19 человек, а сутками ранее 15.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияКоронавирус