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В Италии отменят масочный режим на улицах

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Италия, Вторник 22 июня 2021 11:33
В Италии отменят масочный режим на улицах Фото: в Италии отменят масочный режим на улицах (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Италия отменяет требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе с 28 июня. Правило действовало с октября 2020 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в Facebook.

"С 28 июня мы отменяем необходимость носить маски на улице в белых зонах", - сообщил Сперанца.

Сейчас случаи COVID-19 и госпитализаций в стране уменьшаются. Обязательное ношение масок было введено в октябре прошлого года, когда страна входила во вторую волну эпидемии, а власти пытались обуздать растущие инфекции.

Правительство Италии постепенно снимает ограничения с апреля, открывая рестораны, бары, кинотеатры и спортзалы и позволяя свободу передвижения по стране.

Ношение масок при этом остается обязательным в закрытых общественных помещениях.

Решение вступит в силу со следующего понедельника, когда во всей стране будет введена "белая" зона карантина.

Напомним, в Италии с 1 июля начнут выдавать COVID-паспорта. Итальянские паспорта будут полностью совместимы с соответствующими сертификатами всех стран Европейского Союза.

При этом в конце прошлой недели Италия ввела обязательный пятидневный карантин и тестирование на коронавирус для прибывающих из Великобритании. Власти также продлили запрет на въезд из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки.

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