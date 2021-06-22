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В Італії скасують масковий режим на вулицях

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Італія, Вівторок 22 червня 2021 11:33
В Італії скасують масковий режим на вулицях Фото: в Італії скасують масковий режим на вулицях (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Італія скасовує вимогу щодо обов'язкового носіння масок на відкритому повітрі з 28 червня. Правило діяло з жовтня 2020 року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца у Facebook.

"З 28 червня ми скасовуємо необхідність носити маски на вулиці в білих зонах", - повідомив Сперанца.

Наразі випадки COVID-19 та госпіталізацій у країні зменшуються. Обов'язкове носіння масок було введено в жовтні минулого року, коли країна входила в другу хвилю епідемії, а влада намагалася приборкати зростаючі інфекції.

Уряд Італії поступово знімає обмеження з квітня, відкриваючи ресторани, бари, кінотеатри та спортзали та дозволяючи свободу пересування країною.

Носіння масок при цьому залишається обов'язковим в закритих громадських приміщеннях.

Рішення набуде чинності з наступного понеділка, коли у всій країні буде запроваджено "білу" зону карантину.

Нагадаємо, в Італії з 1 липня почнуть видавати COVID-паспорти. Італійські паспорти будуть повністю сумісні з відповідними сертифікатами всіх країн Європейського Союзу.

При цьому наприкінці минулого тижня Італія запровадила обов'язковий п'ятиденний карантин і тестування на коронавірус для прибуваючих з Великої Британії. Влада також продовжила заборону на в'їзд з Індії, Бангладеш і Шрі-Ланки.

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