В Італії скасують масковий режим на вулицях
Італія скасовує вимогу щодо обов'язкового носіння масок на відкритому повітрі з 28 червня. Правило діяло з жовтня 2020 року.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца у Facebook.
"З 28 червня ми скасовуємо необхідність носити маски на вулиці в білих зонах", - повідомив Сперанца.
Наразі випадки COVID-19 та госпіталізацій у країні зменшуються. Обов'язкове носіння масок було введено в жовтні минулого року, коли країна входила в другу хвилю епідемії, а влада намагалася приборкати зростаючі інфекції.
Уряд Італії поступово знімає обмеження з квітня, відкриваючи ресторани, бари, кінотеатри та спортзали та дозволяючи свободу пересування країною.
Носіння масок при цьому залишається обов'язковим в закритих громадських приміщеннях.
Рішення набуде чинності з наступного понеділка, коли у всій країні буде запроваджено "білу" зону карантину.
Нагадаємо, в Італії з 1 липня почнуть видавати COVID-паспорти. Італійські паспорти будуть повністю сумісні з відповідними сертифікатами всіх країн Європейського Союзу.
При цьому наприкінці минулого тижня Італія запровадила обов'язковий п'ятиденний карантин і тестування на коронавірус для прибуваючих з Великої Британії. Влада також продовжила заборону на в'їзд з Індії, Бангладеш і Шрі-Ланки.